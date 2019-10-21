Haberler » Güncel » Edremit Belediyesinden mahalleler arası futbol turnuvası

Edremit Belediyesinden mahalleler arası futbol turnuvası

Van'ın Edremit Belediyesi, mahalle kültürünün yaşatılması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası' düzenleniyor.

21.10.2019 12:18Edremit Belediyesinden mahalleler arası futbol turnuvası
Van'ın Edremit Belediyesi, mahalle kültürünün yaşatılması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası' düzenleniyor.

Edremit Belediyesi tarafından mahalle kültürünü yaşatmak, mahalleler arası dayanışmanın sağlanması ve gençler arasında kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası' düzenleniyor. 10 kişilik ekiplerden oluşturulacak olan takımların 31 Ekim 2019 gününe kadar başvuracağı turnuva, kasım ayında start alıyor. Turnuvaya katılmak isteyen mahalle takımlarının başvurularını Edremit Belediyesi Beyaz Masa, Sağdinçler Halı Saha ve Edremit Çiçekli Kılınç Halı Sahaya yapılması istenilirken, karşılaşmaların ise halı sahada gerçekleştirileceği belirtildi. 15 yaş üstü kişilerin başvurabileceği turnuvaya, sporcular veli muvafakatnamesi ve kimlik fotokopisi belgeleri ile başvurabilecek. Başkan Say'ın başlama vuruşu ile start alacak olan turnuva sonunda dereceye giren mahalle takımlarına ise çeşitli ödüller verilecek.

Futbol turnuvasına ilişkin bilgi veren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçe halkını sporun centilmenlik ve birleştirici unsurunda buluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Edremit'te yaşayan vatandaşların sportif etkinliklerde yer almasını sağlayacak bir proje hazırladıklarını ifade eden Başkan Say, böylesi bir etkinlik ile mahalle kültürünü yaşatmak, mahalleler arası dayanışmanın sağlanması ve gençler arasında kardeşlik duygularının pekiştirilmesini hedeflediklerini kaydetti. - VAN

Edremit Belediyesi, Edremit, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:35 Serbest piyasada altın fiyatları
13:35 Teröristler Kamışlı'dan çekilen ABD askeri konvoyuna patates attı
13:35 Ahmet Nur Çebi kolları sıvadı
13:34 "Suriye'de tarihi çözümler olacağına dair oldukça iyimserim"
13:34 TRT World Forum 2019
13:34 Sorgun Belediyesinden fidan dikim etkinliği
13:29 Barış Pınarı Harekâtı için pide bağışladı
21.10.2019 13:36:40