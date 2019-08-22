Haberler» Güncel» Haber

Edremit Belediyesinden 'Malazgirt Zaferi' duyurusu

Van'ın Edremit Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan 'Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıldönümü Anma Programı' dolayısıyla gitmek isteyen vatandaşlar için araç tahsis etti.

22.08.2019 15:50 Edremit Belediyesinden 'Malazgirt Zaferi' duyurusu
Van'ın Edremit Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan 'Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıldönümü Anma Programı' dolayısıyla gitmek isteyen vatandaşlar için araç tahsis etti.

1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Edremit Belediyesi, etkinliklere gitmek isteyen vatandaşlar için bir dizi hazırlık yaptı. Edremit Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Tarihimizde önemli bir yere sahip olan Malazgirt Zaferi'nin bu yıl 948'inci yıldönümü anma programları düzenlenecektir. Programa gitmek isteyenler için Edremit Belediyemizce servisler ayarlanmış ve ayrıca her bir vatandaşımızın yemek ihtiyacı da yine belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlarımızın bu anlamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir" denildi. - VAN

Edremit Belediyesi, Malazgirt, Edremit, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:00   Kremlin: "Putin ile Erdoğan önümüzdeki günlerde Suriye'yi görüşebilir"
17:00   47. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali
16:58   Bakan Koca: Potansiyel ülkelerde sağlık ataşesi görevlendirmeyi planlıyoruz
16:58   DHA YURT BÜLTENİ - 17
16:58   Bakan Koca, Cibutili mevkidaşıyla görüştü
16:58   Millet Bahçesi'nin scooterli güvenlik görevlileri
16:58   Van Kalesi'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı