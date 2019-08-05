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Edremit Belediyesinden mezarlık temizliği

Van'ın Edremit Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıkların temizlik ve bakımlarını yaparken, yolları ise tazyikli suyla yıkadı.

05.08.2019 15:13 Edremit Belediyesinden mezarlık temizliği
Van'ın Edremit Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıkların temizlik ve bakımlarını yaparken, yolları ise tazyikli suyla yıkadı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatları doğrultusunda harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm mezarlıkların temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı. Otlardan kaybolan mezarlıkların ortaya çıkartılması için biçme çalışmaları yapılırken, çevreye atılan çöpler ise bir bir toplatıldı. Geceli gündüzlü çalışan ekipler, mezarlıkların temizlik ve bakım çalışmalarının ardından yolları da tazyikli suyla yıkadı. Arife ve bayram günü mezarlıkları ziyaret edeceklerin rahat etmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi. - VAN

Edremit Belediyesi, Kurban Bayramı, Edremit, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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