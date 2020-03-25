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Edremit Belediyesinin koronavirüs önlemleri

İbadethanelerin dezenfeksiyon çalışması Çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesi Balıkesir'in Edremit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid 19) önlemleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanların yanı ibadethanelerde dezenfekte ediliyor.

25.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:27
İbadethanelerin dezenfeksiyon çalışması
Çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesi Balıkesir 'in Edremit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid 19) önlemleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanların yanı ibadethanelerde dezenfekte ediliyor.
Belediye Sağlık İşleri Müdürü Berna Şellavcı, "Oluşturduğumuz 15 ayrı hijyen timimiz ile vatandaşlarımızın kullandığı noktalardan, araç gerek ve ekipmanlara kadar yüzlerce noktayı dezenfekte ediyoruz. Mücadele kapsamında çalışmalarımız aralıksız sürecek." dedi.
Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da "Edremit Belediyesi olarak korona virüs ile mücadelemiz kamu kurum ve kuruluşlarımız ile koordinasyon içerisinde devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için Edremit Belediyesi olarak bütün birimlerimiz ile çalışmaya devam ediyoruz. İlgili yerleri dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. 65 yaş üstü büyüklerimiz için ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız yayınlanan genelgelere uymaları ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları. Biz onlar için çalışmaya devam ediyoruz. Belediye olarak var gücümüzle mücadelemiz sürecek." diye konuştu.
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Edremit Belediyesinin koronavirüs önlemleri

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel

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Edremit Belediyesinin koronavirüs önlemleri

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