Haberler » Spor » Edremit Boks Takımı Türkiye 3'ncüsü oldu - Spor

Edremit Boks Takımı Türkiye 3'ncüsü oldu

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Palandöken Genç Erkekler A Grubu Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Edremit Boks Takımı Türkiye 3'ncüsü oldu.

13.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:22Edremit Boks Takımı Türkiye 3'ncüsü oldu
Boks Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Palandöken Genç Erkekler A Grubu Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Boks Takımı Türkiye 3'ncüsü oldu.

Erzurum Palandöken ilçesindeki 2 binlik buz pateni salonunda 5 gün süren organizasyonun son gününde boksörler final karşılaşmaları için ringe çıktı. Final müsabakaları kıyasıya mücadelelere sahne olurken, yarı finale Bayburt, Van, Kırıkkale ve Trabzon takımları kaldı. Yarı finalde Edremit Boks Takımı sporcusu Nihat Adıyan, tüy siklette, Bayburtlu rakibi Tolga Kaya'ya 3-2 gibi bir skorla yenilerek, müsabakayı 3'ncü olarak tamamladı. Final karşılaşması ise Trabzon ve Bayburt takımları arasında gerçekleşti. Müsabakalar sonucunda Trabzon birinci, Bayburt ikinci ve Van ise üçüncü oldu. Birinciye altın, ikinciye gümüş ve üçüncüye ise bronz madalyaları verilirken, ödüller Türkiye Boks Federasyonu temsilcileri tarafından takdim edildi. - VAN

Edremit, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:00  Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı - Spor
17:00  Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı - Spor
16:59  Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Başkan ve yönetim kurulunun borçlardan sorumlu olması... - Spor
16:58  MKE Ankaragücü Başkanı Mert: "Transferi açmak için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz" - Spor
16:55  Samsunspor, Muhsin Yıldırım'ı kadrosuna kattı - Spor
16:45  Alexandre Lacazette'in, sevgilisini Funda Gedik'le aldattığı iddia edildi - Spor
16:17  İtalya Futbol Federasyonu'nun ihmalkarlığı, Merih Demiral'ın sakatlığında etkili oldu - Spor
15:49  Fenerbahçe'den Trabzonspor'a "Bu kadar mı korkuyorsunuz?" göndermesi - Spor
15:15  Trabzonspor'dan Ali Koç'un açıklamalarına yanıt: Kabak tadı verdi - Spor
14:44  Merih Demiral'ın EURO 2020'de oynamasının zor olduğu öğrenildi - Spor
13.01.2020 17:02:36