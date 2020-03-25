Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Edremit Çarşamba Pazarı'na korona virüs düzenlemesi - Haberler

Edremit Çarşamba Pazarı'na korona virüs düzenlemesi

Edremit Körfezi'nin en büyük halk pazarı olan Edremit Çarşamba Pazarı'nda korona virüs önlemleri kapsamında sadece gıda malzemeleri satışı yapan tezgahlara izin verildi.

25.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:16
Edremit Çarşamba Pazarı'na korona virüs düzenlemesi
Edremit Körfezi'nin en büyük halk pazarı olan Edremit Çarşamba Pazarı'nda korona virüs önlemleri kapsamında sadece gıda malzemeleri satışı yapan tezgahlara izin verildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında Edremit Belediyesi bölgenin en büyük halk pazarı olan Çarşamba Pazarı'nda düzenlemeye gitti. Korona virüsle mücadele de halk sağlığının korunması amacıyla yayınlanan ilgili genelge uyarınca gıda maddesi satışı yapanlar haricinde hiçbir tezgahın açılmasına izin verilmedi. Edremit Zabıta Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatinden itibaren sadece gıda satışı yapan tezgahlara izin verirken tezgahların arasını da en az 1,5 metre olacak şekilde açılması konusunda uyarıda bulundu. Zabıta Müdürü Cemal Sözer, "İlçemizde kurulan pazaryerlerinde yayınlanan genelgeler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yaptık. Bugün kurulan Çarşamba Pazarı'nda ve diğer pazaryerlerinde sadece vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri gıda malzemeleri satan sergilere müsaade ediyoruz. Bu sergilerin de en 1,5 metre aralıklarla kurulmasına özen gösteriyoruz. Ayrıca maske ve eldiven kullanılarak seçme yapmadan satış yapılması konusunda uyarıda bulunuyoruz. Züccaciye, hırdavat, tuhafiye gibi sergilerin açılmasına ilgili genelge uyarınca müsaade etmiyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Edremit Belediyesi, Edremit Körfezi, Çarşamba, Edremit, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca açıklama yapıyor Haberler
Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca açıklama yapıyor
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haberler
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı Haberler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Sincan Cezaevi’nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama

Son Dakika Güncel Haberleri

19:28: FLAŞ - Haber 19:28: FLAŞ - Haber 19:28: Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak dışarıya özlemimiz çok uzun sürmez." - Haber 19:28: Koca: "Uygulamayı okul tatili olarak görmeyin, çocuklarınızın da böyle anlamalarını önleyin. - Haber 19:28: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a karşı önlemler artıyor - Haber 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara uzatıldı - Haber 19:12: Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca basın açıklaması yapıyor - Haber 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri - Haber 18:19: Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin