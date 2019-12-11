Haberler » Politika » Edremit CHP'de seçim heyecanı - Haberler

Edremit CHP'de seçim heyecanı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde CHP Edremit İlçe Başkanlığında 15 Aralık Pazar günü saat 10: 00'da Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde seçim heyecanı yaşanacak.

11.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:17Edremit CHP'de seçim heyecanı
'in ilçesinde CHP Edremit İlçe Başkanlığında 15 Pazar günü saat 10: 00'da Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde seçim heyecanı yaşanacak. CHP Edremit İlçe Başkanlığına Muammer Temiz de aday oldu.

Mevcut İlçe Başkanı Fatih Yılmaz yeniden göreve talip olurken, partinin birçok kademesinde görev alan Muammer Temiz'de CHP Edremit İlçe Başkanlığına adaylığını açıklayan isim oldu.

Muammer Temiz CHP Edremit İlçe teşkilatında partililer ile bir araya gelerek açıklamada bulundu.

Temiz yaptığı açıklamada, "Partimin birçok kademesinde görev aldım. İlçe Başkanı olduğum takdirde herkese eşit olacağız. Her zaman üyesi olmaktan gurur duyduğum, menfaat gözetmeden her alanında çalıştığım ve bu kararı birileri sırtımı sıvazlasın diye değil, vicdani duyguları güçlü olan partili yoldaşlarıma güvenerek Edremit CHP İlçe Örgütünün Başkanlığına adayım. Hep birlikte mücadele edeceğiz." dedi. - BALIKESİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir, Edremit, Aralık, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

16:16 Time dergisi, 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg'i yılın kişisi seçti - Haberler
16:13 MEB: "Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencimiz Mert Yağız Köksal'ın 10... - Haberler
16:10 CHP milletvekilleri Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesini kınadı - Haberler
16:08 Time Dergisi 2019'da Yılın Kişisi ödülünü 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg'e verdi - Haberler
16:07 Vekillerin çakar kullanmasını savunan MHP'li vekile, Şamil Tayyar cevap verdi: Vatandaş çakarsa kötü çakar - Haberler
16:07 Aksaray'da ByLock operasyonu: 1 tutuklama - Haberler
16:06 Vali Karaloğlu'nun canlı yayında bahsettiği hortum görüntüsü güldürdü - Haberler
15:53 "Birader sen öğretmen misin?" çıkışıyla tepki çeken Konya Valisi, camiye ayakkabıyla girdi - Haberler
15:40 Meclis'te bütçe görüşmelerinde kavga çıktı! Vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü - Haberler
15:25 9 yaşındaki mucize çocuk ABD'nin en iyi üniversitesine gidecek - Haberler
11.12.2019 16:23:11