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Edremit'e 13 Nisan'a kadar özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı

Edremit'e 13 Nisan'a kadar özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı Edremit'e gelen özel araçlar geri çeviriliyor İlçe Hıfzıssıhha kurullarının körfez ilçelerine yönelik aldığı karar uygulanmaya başlandı.

10.04.2020 19:31 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:32

Edremit 'e 13 Nisan'a kadar özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı

Edremit'e gelen özel araçlar geri çeviriliyor

BALIKESİR - İlçe Hıfzıssıhha kurullarının körfez ilçelerine yönelik aldığı karar uygulanmaya başlandı. Balıkesir 'in turistik ilçeleri olan Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerine hafta sonunda özel araçlarla da giriş çıkışlar yasaklandı.

Polis ve jandarma ekipleri Edremit ilçesi giriş ve çıkışında kontrollerine başladılar. Saat 17.00'da başlayan uygulama ile Edremit Hastane Kavşağı'nda polis ve jandarma ekipleri yolu dubalar ile tek şeride düşürerek özel araçların girişine izin vermedi. Denetimlerde izin belgesi olan araçlara ve ticari araçlara geçiş izni verilirken özel araçlar ilçeye sokulmadı.

Uygulama kapsamında Edremit'in Akçay ve Altınoluk Mahallerine de cumartesi ve Pazar günleri 08.30 ile 22.00 saatleri arasında özel araç giriş ve çıkışlarına ayrıca izin verilmeyeceği vurgulandı.

Özel araçlara giriş çıkış yasağının Edremit ilçesinde 13 Nisan sabah 06.00'a kadar devam edeceği vurgulandı.

Edremit’e 13 Nisan’a kadar özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa
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