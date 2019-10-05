Haberler » Güncel » Haber

Edremit Emniyet Müdürü dünya evine girdi

Edremit Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, Birsen Uçar ile dünya evine girdi.

05.10.2019 23:30Edremit Emniyet Müdürü dünya evine girdi
Edremit Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, Birsen Uçar ile dünya evine girdi.

Edremit Emniyet Müdürü Zafer Sönmez ve Birsen Uçar'ın nikahını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kıydı. Edremit Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen törende, çiftin nikah şahitliğini Balıkesir'e yeni atanan İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan ve yaptı. Çiçek bahçesine dönen salondaki nikah töreninde, başkan Yılmaz ve diğer katılanlar çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. - BALIKESİR

Zafer Sönmez, Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:12 Kars'ta trafik kazası: 1'i asker, 2 yaralı
01:10 Bolu'da polisevinde yangın (1)
01:10 Trump'tan Demokratlara "seçimlere müdahale" suçlaması
01:08 Adana 'lezzet festivali'nin gala yemeği yapıldı
01:07 Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 ağır yaralı
01:02 İstanbul'da silahlı kavga: 1 yaralı
01:01 Bolu'da polisevinde yangın