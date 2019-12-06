Haberler » Güncel » Edremit eski Belediye Başkanı Kılıç hakkında 'Rüşvet' suçundan yakalama kararı çıkarıldı - Haber

Edremit eski Belediye Başkanı Kılıç hakkında "Rüşvet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı

Balıkesir Edremit ilçesinin eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç hakkında, 'zimmet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma' suçlarından verilen 12 yıl 8 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yakalama kararı çıkarıldı.

06.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:01

Balıkesir ilçesinin eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç hakkında, 'zimmet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma' suçlarından verilen 12 yıl 8 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yakalama kararı çıkarıldı.

RÜŞVET SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Edremit ilçesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan avukat Tuncay Kılıç, görevde olduğu 1 Ekim 2012 günü zimmet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine konulan Kılıç, 2013 yılında şartlı tahliye kararı ile serbest bırakıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Yapılan yargılama sonunda eski belediye başkanına verilen 12 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Onama kararıyla birlikte Kılıç hakkında 20 Kasım günü yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ve jandarma firari Tuncay Kılıç'ı arıyor. Geçen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Edremit'te MHP'den Belediye Başkan Adayı olan Tuncay Kılıç, 1999-2004 ve 2009-2014 dönemlerinde, MHP'den Edremit Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

Edremit eski Belediye Başkanı Kılıç hakkında

Tuncay Kılıç, Edremit, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:13 Tokat'ta cami musluklarını çalan şüpheli yakalandı - Haber
16:13 CHP'li Kaya, öğretmenlerin derse girmediği okulun yönetimiyle görüştü - Haber
16:12 SGK'yı 5 milyon lira zarara uğratan 31 şüpheli tutuklandı - Haber
16:08 Alaeddin Yavaşca ile bir ömür - Haber
16:08 Sason'da alkol ve kış lastiği denetimi - Haber
15:46 İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar - Haber
15:24 Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliğinde gözyaşları sel oldu - Haber
14:37 Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi - Haber
14:35 Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı - Haber
14:29 Edremit eski Belediye Başkanı Kılıç hakkında "Rüşvet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı - Haber
6.12.2019 16:14:44