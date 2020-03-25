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Edremit hal pazarına korona virüs düzenlemesi yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Körfezi'nin en büyük halk pazarında koronavirüs (Kovid 19) önlemleri kapsamında sadece gıda malzemeleri satışı yapan tezgahların açılmasına izin verildi.

25.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:26
Edremit hal pazarına korona virüs düzenlemesi yapıldı
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde Edremit Körfezi'nin en büyük halk pazarında koronavirüs (Kovid 19) önlemleri kapsamında sadece gıda malzemeleri satışı yapan tezgahların açılmasına izin verildi.
Koronavirüs ile mücadelede halk sağlığının korunması amacıyla yayınlanan ilgili genelge uyarınca gıda maddesi satışı yapanlar haricinde hiçbir tezgahın açılmasına izin verilmedi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatinden itibaren halk pazarında sadece gıda satışı yapan tezgahların arasını en az 1,5 metre olacak şekilde açılmasına izin verdi.
Zabıta Müdürü Cemal Sözer, "Bugün kurulan Çarşamba Pazarı'nda ve diğer pazar yerlerinde sadece vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri gıda malzemeleri satan sergilere müsaade ediyoruz. Bu sergilerin de en 1,5 metre aralıklarla kurulmasına özen gösteriyoruz. Ayrıca maske ve eldiven kullanılarak seçme yapmadan satış yapılması konusunda uyarıda bulunuyoruz. Züccaciye, hırdavat, tuhafiye gibi sergilerin açılmasına ilgili genelge uyarınca müsaade etmiyoruz." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Edremit Körfezi, Koronavirüs, Balıkesir, Edremit, Güncel

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