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Edremit'in kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü

Balıkesir'in Edremit ilçesinin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

09.09.2019 15:06 Edremit'in kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü
Balıkesir'in Edremit ilçesinin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü törenle kutlandı.
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Rizvan Çiper, vatandaşları selamlayarak kurtuluş günlerini kutladı.
Halk oyunu gösterisinin ardından katılımcılara seslenen Belediye Başkanı Arslan, "Dile kolay, 797 günlük bir işgalin ardından gelen 9 Eylül, sadece düşmanın kovulması değildir, ötesinde anlamlar taşıyan bir tarihtir; cesaretimizi, direnişimizi, mücadelemizi, özgürlüğümüzü anlatır. 9 Eylül, Cumhuriyete giden yolda bir ön sözüdür." dedi.
Atlı efeler protokol üyelerine kurtuluşu temsilen birer bayrak hediye etti. Protokol üyeleri bayrakları öperek teslim aldı.
Askerler, sivil toplum kuruluşları, dernek ve odalar ile ilçedeki işletmelerin temsilcilerinin yaya olarak ve araçlarıyla gerçekleştirdiği geçiş töreni ilgiyle izlendi.
Törene, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu da katıldı.

Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: AA

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