Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Edremit Kaymakamlığı 'Vefa Destek Grubu' görev başında - Haberler

Edremit Kaymakamlığı "Vefa Destek Grubu" görev başında

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda Balıkesir'in Edremit ilçesinde ikamet eden 65 yaş ve üzeri engelli veya ağır kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın; market, eczane gibi ihtiyaçları için Edremit Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan "Vefa Destek Grubu" görevine başladı.

23.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:09
Edremit Kaymakamlığı
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda Balıkesir 'in Edremit ilçesinde ikamet eden 65 yaş ve üzeri engelli veya ağır kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın; market, eczane gibi ihtiyaçları için Edremit Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan "Vefa Destek Grubu" görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama ve yasaklama getirilen vatandaşlar Edremit Kaymakamlığınca oluşturulan Vefa Destek Gruplarına ilgili telefon numaralarını arayarak ulaşabilecekler.

Edremit Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen gruplarca çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda, başta kolluk birimleri olmak üzere yeterli sayıda kamu görevlisi, ekip ve araç görevlendirilip bugün itibari ile Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; "İçişleribBakanlığımız tarafından yayınlanan genelge kapsamına giren vatandaşlarımız belirlediğimiz telefon numaraları olan; (0 266) 372 17 00, 372 22 11, 372 22 55 ve 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekler. Evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ihtiyaç oranında kolluk birimleri ve kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilmiştir. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla görevimizin başında ve milletimizin hizmetindeyiz" dedi.

Vefa Destek Grupları tarafından ziyaret edilen vatandaşlara evlerinden çıkmamaları konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Vatandaşlar da devletin sunmuş olduğu bu hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini bildirerek görevlilere teşekkür ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Balıkesir, Edremit, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kendisini karantiya alan Merkel’in test sonucu belli oldu Haberler
Kendisini karantiya alan Merkel'in test sonucu belli oldu
Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti Haberler
Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti
RTÜK, Can Ataklı’nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti Haberler
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı Haberler
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu Haberler
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı Haberler
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü Haberler
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı Haberler
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

ABD'de eyaletler, Kovid-19 için gereken tıbbi malzemeler için fiyat yarışında - Haber Kış lastiği denetimleri sürüyor - Haber İstanbul Valiliğinden sokağa çıkma yasağı bulunanlara duyuru - Haber Hatay'da gazi ve yaşlıların evleri dezenfekte edildi - Haber Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grupları görev başında - Haber Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti - Haber RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı - Haber Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi - Haber 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü - Haber Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading