27.06.2019 15:05
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Edremit Kaymakamlığından bir ADEM daha

Edremit Kaymakamlığından bir ADEM daha

Van'ın Edremit Kaymakamlığı tarafından yapımı devam eden aile destek merkezi (ADEM), açılış için gün sayıyor.

Van'ın Edremit Kaymakamlığı tarafından yapımı devam eden aile destek merkezi (ADEM), açılış için gün sayıyor.

İlçenin Edremkent Mahallesi'nde yapımı devam eden aile destek merkezinde incelemelerde bulunan Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, ilgililerden bilgi aldı. Edremit Belediye Başkan Vekilliği yaptığı dönemde hayata geçirdiği projelerle bilinen ve verdiği sözleri tek tek yerine getiren Atıf Çiçekli, Erdemkent Mahallesi halkına verdiği sözü de yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Edremit ilçesinde görev yaptığı sürede birçok ADEM açan Çiçekli, temmuz ayında açılması planlanan merkezin gençler ve kadınlar için hizmet vereceği belirtti. Atıf Çiçekli, Erdemkent Mahallesi halkına söz verdiği aile destek merkezini yakında bitireceklerini belirterek, "Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Edremit Belediye Başkan Vekili olarak görev yaptığım dönemde hizmete açtığımız parkımızın üst kısmına yaptığımız bu ADEM ile hanımlara ve gençlere çok güzel hizmetlerimiz olacak. Temmuz ayında hep beraber merkezimizin açılışını yapacağız inşallah" dedi. - VAN
Kaynak: İHA
Çiçekli , Van , Edremit , Güncel

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