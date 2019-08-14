Haberler» Güncel» Haber

Edremit Körfezi'nde bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı'nda tatil için Edremit Körfezi'ni tercih edenler bölgede yoğunluk oluşturuyor.

14.08.2019 01:13
Edremit Körfezi'nde bayram yoğunluğu
Kurban Bayramı'nda tatil için Edremit Körfezi'ni tercih edenler bölgede yoğunluk oluşturuyor.
Çanakkale-Balıkesir ve Çanakkale-İzmir kara yollarının Akçay ile Altınoluk tatil bölgelerinin girişlerinde araç yoğunluğu yaşanıyor.
Akçay Mahallesi'nden geçen E-87 kara yolu giriş kavşağı, polis ekipleri tarafından zaman zaman araç trafiğine kapatılıyor.
Bölgede araç trafiğinde yaşanan yoğunluk nedeniyle özellikle E-87 kara yolunda kilometrelerce kuyruk oluşuyor.
Akçay'a girmek isteyen araçların oluşturduğu konvoy nedeniyle İzmir-Çanakkale kara yolunda da zaman zaman trafik akışı duruyor.
Polis ekipleri, bölgedeki trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Edremit Körfezi'nde bayram yoğunluğu

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:44   İtalya'daki hükümet krizi
01:42   Eskişehir Seyitgazi ilçesinde orman yangını - 6
01:34   LİVERPOOL VE CHELSEALİ TARAFTARLAR SÜPER KUPA FİNAL MAÇINI BEKLİYOR
01:31   LİVERPOOL VE CHELSEALİ TARAFTARLAR SÜPER KUPA FİNAL MAÇINI BEKLİYOR
01:23   Muhtar, çocukların attığı torpille ağacın yanmasına tepki gösterdi
01:20   Beydağı'nda çıkan yangın, 5 hektarlık alanı küle çevirdi
01:18   Şanlıurfa - Akçakale'ye askeri araç sevkiyatı