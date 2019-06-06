Edremit Körfezi'nde tatilci yoğunluğu

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde tatil beldelerindeki turizm yoğunluğu devam ediyor. Bayramın ilk iki günü aile ziyaretlerini yapan tatilciler, bölgeye gelmeye devam ediyor.

Bayram tatilinin kalan süresini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Edremit'in turistik Akçay, Güre, Altınkum ve Altınoluk mahallelerine gelmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde itibaren E-87 karayolunda yoğunluk yaşanıyor. Kuzey Ege'nin mavi sularının keyfini çıkarmak isteyenler uzun araç konvoyları oluşturuyor. Akçay girişinde 24 saat nöbet tutan trafik polisleri, trafik akışını aksamadan sürdürmek için çalışıyor. Özellikle akşam saatlerinde trafikte yoğunluk artarken, zaman zaman Akçay girişi trafiğe kapatılıyor. İkinci konutların yoğun olduğu bölgede, tatil için gelenlerin oluşturduğu araç konvoylarının yanı sıra, dönüş istikameti de hareketli. Tatillerini erken bitiren vatandaşlar Çanakkale istikametinde yoğunluk oluşturuyor.

Öte yandan Edremit Körfezi'nde genel olarak otellerdeki doluluk oranının yüzde 90 civarında olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

- Balıkesir