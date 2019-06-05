Edremit Körfezi'nde tekne motorlarını çalan şüpheli yakalandı

Balıkesir
'in Edremit Körfezi
'ndeki teknelerin motorlarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, vatandaşlara ait tekne motorlarının çalındığı ihbarını alan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.Ö'yü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Ele geçirilen tekne motorlarını sahiplerine teslim eden polis, S.Ö'ye yardım eden diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü
, Balıkesir
, Edremit Körfezi
, Edremit
, Güncel