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Edremit Körfezi'nde vatandaşlar bahar havasının tadını çıkardı

Türkiye'nin birçok bölgesinde kış koşulları etkili olurken, Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde vatandaşlar adeta bahardan kalma havanın keyfini çıkardı.

08.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:30Edremit Körfezi'nde vatandaşlar bahar havasının tadını çıkardı
Türkiye'nin birçok bölgesinde kış koşulları etkili olurken, Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye ve ilçelerinde vatandaşlar adeta bahardan kalma havanın keyfini çıkardı.
Hava sıcaklığının 16 derece hissedildiği Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden Sarımsaklı, Cunda Adası, Ören, Akçay, Altınoluk ve Güre'de vatandaşlardan bazıları sahilde yürüyüş yaptı, parklarda ve çay bahçelerinde dinlendi, kimileri ise balık tuttu.
Güre Mahallesi'nde sahilde çay bahçesi işleten Ayhan Çapan, AA muhabirine, kış mevsiminin başlamasına rağmen Edremit Körfezi'nde güneşli bir gün yaşandığını söyledi.
Sahilin kalabalık olduğunu belirten Çapan, "Bugün hava çok güzel. bahçemiz de havanın güzel olmasından dolayı insanlarla dolu." dedi.

Edremit Körfezi, Edremit, Çay, Güncel

Kaynak: AA

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