Edremit Körfezi'nde 'Zeytin Sineği' Rekolteyi Düşürdü (2)

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:58



19 Kasım 2018 Pazartesi 14:58

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, zeytin rekoltesinde zeytin sineğinin verdiği zarar nedeniyle geçen yıla göre yüzde 60 düşüş yaşandı.Türkiye'nin önemli zeytin üretim bölgelerinden Edremit Körfezi'nde, üreticiler zeytin sineği yüzünden zor günler yaşıyor. Bölgede, zeytin sineğinin verdiği zarar nedeniyle geçen yıla göre rekoltede yüzde 60 düşüş yaşandığı kaydedildi. İklim değişikliklerinin de zeytin kalitesini düşürdüğünü söyleyen Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, zeytin sineği nedeniyle de üretimin beklenenden az olduğunu belirtti. Türkiye'nin dünya ortalamasının altında zeytin fiyatına sahip olduğunu ifade eden Kıvrak, "Ülkemizde zeytinyağı fiyatı dünya ortalamalarının altına geldiği için üreticiler ciddi sıkıntılar çekiyor. Aynı anda hepimiz birden bu işin altına elimizi koymalıyız. Tüketiciler zeytinyağına sahip çıkmalı. Eğer mümkünse bir yıllık ihtiyaçlarını şimdiden alırlarsa en azından stok maliyetinin bir kısmını tüketicilerimiz karşılamış olurlar. Üreticilerimizde ellerindeki zeytinyağını yavaş yavaş tüccara ve fabrikalara dökerlerse bu onlar içinde iyi olacaktır. Çünkü aynı anda birden fabrikalara ve tüccara yüklendiği için bu noktada tüccarın elindeki nakit sıkışıklığı nedeniyle fiyatlarda bir gerileme oluşuyor" diye konuştu.'40 BİN TONDAN 15 BİN TONA DÜŞTÜ'Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı ve zeytin üreticisi Mehmet Semerci de zeytin sineğinin rekoltede düşüşe neden olduğunu söyledi. Geçen yıllarda 40 bin ton olan rekoltenin bu yıl 15 bin tona düştüğünü ifade eden Semerci, "En büyük sıkıntımız zeytin sineği ile mücadelenin zamanında yapılmaması. Zeytin sineği nedeniyle hem ürün kalitesi düştü hem de üretim azaldı. Zeytin ve zeytinyağı üretimi Türkiye'nin önemli döviz kaynaklarından biri ama üretimdeki düşüş nedeniyle bu yıl beklenen girdi sağlanamayacak" dedi. - Balıkesir