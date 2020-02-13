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Edremit Körfezi'nden Midilli Adası'na "zeytin çekirdeği yakıtı" ihracatı

Edremit Körfezi'nde işlenen zeytinlerden çıkan ve yakacağa dönüştürülen çekirdekler, binaların ısıtılmasında kullanılması amacıyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na ihraç ediliyor.

13.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:25Edremit Körfezi'nden Midilli Adası'na
Edremit Körfezi'nde işlenen zeytinlerden çıkan ve yakacağa dönüştürülen çekirdekler, binaların ısıtılmasında kullanılması amacıyla 'ın Midilli Adası'na ihraç ediliyor.
12 milyonu aşkın ağaç varlığıyla Türkiye'nin önde gelen zeytin üretim merkezlerinden Edremit Körfezi'nde bu ürünün tamamı ekonomiye kazandırılıyor.
Sofralık zeytin ve zeytinyağı olarak değerlendirilen ürünün atık olarak çıkan çekirdeklerinden ise binaların ısıtılmasında yararlanılıyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde faaliyet gösteren pirina işleme tesisinde yakacağa dönüştürülen çekirdeklerin yaklaşık 10 bin tonu her yıl Midilli'ye gönderiliyor.
"Çevreci yakıt"
Firmanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Serkan Yavuz, AA muhabirine, zeytinlerin işlenmesinden sonra arta kalanlarını, tesislerinde işleyerek kuru ve toz pirina, pelet ve çekirdek şeklinde kalorifer yakıtı olarak ekonomiye kazandırdıklarını söyledi.
Bölge üreticisine zeytin çekirdeklerinin de önemli gelir sağladığını belirten Yavuz, "Zeytinden elde edilen bu yakıt, bölgesel olarak baktığımız zaman özellikle Yunanistan'a ihraç edilmektedir. Kömürün yarı fiyatına satılması ve aşağı yukarı onunla aynı kaloriye sahip olması dolayısıyla halkımız tarafından da tercih edilen bir yakıt türüdür." dedi.
Yavuz, zeytin çekirdeğinden elde edilen yakıtın biyokütle özelliğinin bulunması ve kömürdeki karbondioksit ile zehirli gazlara göre çok temiz olmasından dolayı "çevreci yakıt" olarak tercih edildiğine dikkati çekti.
Zeytin çekirdeği yakıtının çevreye olumsuz etkisinin sıfıra yakın olduğu bilgisini veren Yavuz, şöyle dedi:
"Bölgemizden sezona göre 18-20 bin ton civarı kuru yakacak pirina elde ediyoruz. Bunun en az yarısını Yunanistan'ın Midilli Adası'na ve çevre adalara göndermek suretiyle ihraç ediyoruz. Biz Yunanistan'a gönderiyoruz, pirina fabrikası sahibi diğer arkadaşlar arasında Bulgaristan'a ve Arap ülkelerine gönderenler de var. Basit bir hesapla 500 bin ton pirinanın yüzde 13'ü yurt dışına gönderilmek suretiyle ülke ekonomimize döviz olarak geri dönmektedir."

Edremit Körfezi, Midilli Adası, Yunanistan, Zeytin, Ekonomi

Kaynak: AA

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