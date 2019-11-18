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Edremit MHP'de 'Görmen' dönemi

Bir süredir boş olan MHP Edremit ilçe başkanlığına atanan Halil Görmen düzenlenen törenle görevine başladı.

18.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:15Edremit MHP'de 'Görmen' dönemi
Bir süredir boş olan MHP Edremit ilçe başkanlığına atanan Halil Görmen düzenlenen törenle görevine başladı.

İlçe merkezinde düzenlenen törene, MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Fatma Savran, Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Ülkü Ocakları Balıkesir İl Başkanı Kazım Çalışkan, Ülkü Ocakları Edremit İlçe Başkanı Saim Çetin Gürkan, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri ile katıldı.

Göreve atanmadan önce Ülkü Ocakları Balıkesir İl Başkanı olan Halil Görmen, aldığı bayrağı ilçede daha yukarılara çıkarmak için var gücüyle çalışacağını belirtti.

Görmen, "MYK üyemiz Fatma Savran ve il başkanımız Ekrem Gökay Yüksel ile istişare içerisinde, MHP Edremit İlçe Teşkilatı olarak gece gündüz çalışacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın"diye konuştu. Bu arada kapalı olan ilçe merkezi tören sonrası yeniden hizmet vermeye başladı. - BALIKESİR

Politika

Kaynak: İHA

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