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Edremit Mimarlar Odası yeni yönetiminden Kaymakam Sırmalı'ya ziyaret

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Mimarlar Odası Edremit Temsilciliği yeni yönetimi, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'yı makamında ziyaret etti.

14.01.2020 10:55 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:00Edremit Mimarlar Odası yeni yönetiminden Kaymakam Sırmalı'ya ziyaret
'in ilçesinde Mimarlar Odası Edremit Temsilciliği yeni yönetimi, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'yı makamında ziyaret etti.

Edremit ilçesinde yapılacak çalışmaların dile getirildiği ziyarette Kaymakam Ali Sırmalı, Edremit Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen "Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor" Sokak Sağlıklaştırılması projesi hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sırmalı, Mimarlar Odası Edremit Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Ünlü ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, mesleki çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

Mimarlar Odası Edremit Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Ünlü Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'ya, Edremit'e kazandırdığı projelerden ve yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Ziyarette; Edremit Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Ünlü, Sekreter Yusuf Korar, Sayman Üye Ali Serdar Dumanlı, Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Bayram, Büşra Sakaroğlu ve Personel Seren Dinçgüven katıldı. - BALIKESİR

Ali Sırmalı, Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: İHA

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