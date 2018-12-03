Edremit Protokolü Özel Öğrencileri Ziyaret Etti

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı
ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla özel eğitim merkezini ziyaret etti.
Sırmalı ve Saka, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Hamiyet Feridun Sözen Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezine konuk olarak, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Gün dolayısıyla Edremit Yılmaz Akpınar
Lisesi kuaförlük bölümü öğrencileri de özel eğitim merkezinde eğitim gören engelli çocukların saç bakımlarını yaptı.
Edremit Belediye Başkanı Saka, ziyarette yaptığı açıklamada, engellilerle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Edremit'te engelli çocukların oynayabilmeleri için parkların yapıldığını belirten Saka, aynı zamanda engelli çocukları mutlu edebilmek için küçük hediyeler verdiklerini dile getirdi.
Edremit Belediyesinin hediyelerini çocuklara, belediyenin engelli personeli Murat Candan verdi.
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:01