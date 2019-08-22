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İzmir'in ardından Balıkesir ve Muğla da alev alev yanıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, turistik tatil bölgeleri Akçay ve Dalyan arasında kalan sazlık alanda ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın çıktı. Edremit'te rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

22.08.2019 15:17
İzmir'in ardından Balıkesir ve Muğla da alev alev yanıyor

İzmir'in ardından Balıkesir'in Edremit ilçesi ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde de yangın çıktı.

Dalyan ve Akçay arasında kalan sahil şeridindeki sazlık alanda aniden çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin sahile ve yola kadar geldiği alanda denizden çıkan tatilciler endişeli gözlerle alevleri izlerken Edremit Kara yolu üzerindeki bazı noktalarda da kara yoluna kadar uzanan alevler yüzünden trafik ilerleyemiyor. Göçmen kuşların duraklama noktası olduğu öğrenilen bölgede alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtiliyor.

VATANDAŞLAR ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

Alevler sahil şeridi ve yazlıkçıların bulunduğu yerleşim yerine kadar ilerleyince panik olan vatandaşlar alevlere ilk önce kendileri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle sahile kadar inen alevler yüzünden denizde olan vatandaşlar denizden çıkıp endişeli gözlerle alevleri izledi.

ÇOK SAYIDA CANLI TÜRÜ TELEF OLDU

Akçay ve Dalyan arasındaki kara yolunda alevler yüzünden trafik durma noktasına gelirken araçlarından inen vatandaşlar itfaiye ve orman ekiplerine yardıma koştu. Göçmen kuşların uğrak noktası olarak bilinen sazlık alanda çok sayıda canlı türünün de telef olduğu belirtildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMASI BAŞLADI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederken Balıkesir'den havalanan yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına başladı. Yangının devam ettiği kara yolunun halen kapalı olduğu öğrenildi.

MARMARİS DE YANIYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisi, itfaiye ekiplerince karadan müdahale ediliyor.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Aynı bölgede yaklaşık aynı saatlerde son 4 günde üçüncü kez orman yangını çıktığı belirtildi.

Olay yerinden görüntüler;

Marmaris'teki yangının görüntüleri;

İzmir'in ardından Balıkesir ve Muğla da alev alev yanıyor

Balıkesir, Edremit, Akçay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (42)
AKLISELİM: Ya kardeşim yukarıdaki yorumları ve eleştirileri okuyunca bu milletten hakikaten bir cacık olmaz. Bu milette bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak ve her konuda ahkam kesmek bir meziyet haline geldi. Yahu kardeşim yanan yere yakın sayılacak bir bölgede oturuyorum, hemen hemen hafta da iki defa oradan geçerim. Yanan yer pis bir derenin denize aktığı mezbelelik ve bataklıktan oluşan sazlık bölge. Nereden burayı orman ve ağaçlık bölge yaptınız, bir de bunu iktidarın icratlarına bağladınız?Pes doğrusu.
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sonuçta yanan ormanlık var değil mi. yangın var. sende birilerini korumaya çalışıyorsun anlaşılan. .
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FAKİR: burası her yıl yanar. burada otel olmaz bataklık
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DERHAL: İHA'' ları, mobesaları ormanlara da çok sayıda konuşlandıralım yakalayıp LİNÇ edelim bence kasdi yakanları. Eğer idam çıkmazsa
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ADINIZI YAZIN: araclarda gideken sigara atalar var
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CANAYDIN: Birileri bilerek yapıyor bunun başka açıklaması yok
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DOĞA SEVER PATATES: Kim bilir hangi oteli yaptırmak için yaktırdılar güzelim ağaçları. .
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DİKEN: orası sazlık bataklık alan ağaç yok
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VATANDAŞ...: unutulmazsa yapılınca görecez. . .
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SSS: benim bildiğim ormanda yok orda ama sen demek daha iyi biliyorsun yanan alan sazlık arazi bataklık. . .
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