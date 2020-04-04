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Edremit'te 10 bin kaçak maske ele geçirildi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Sağlık Bakanlığı onayı alınmaksızın kaçak olarak üretildiği belirlenen 10 bin kaçak maske ele geçirildi.

04.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:42
Edremit'te 10 bin kaçak maske ele geçirildi
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Sağlık Bakanlığı onayı alınmaksızın kaçak olarak üretildiği belirlenen 10 bin kaçak maske ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edremit ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarla Ş.S'nin Sağlık Bakanlığı onayı ve yetki belgesi olmadan, COVID-19 salgını nedeniyle stokçuluk ve fırsatçılık yaparak haksız rekabet ve fahiş fiyatlı maske satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararının ardından S.Ş.'nin kullandığı otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, naylon poşetler içerisinde muhafaza edilmiş 10 bin cerrahi maske ele geçirildi. Maskeler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.Gözaltına alınan S.Ş.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


- Balıkesir

Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Balıkesir, Edremit, Güncel
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