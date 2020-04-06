Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Edremit'te 14 noktaya dezenfeksiyon kabini

BALIKESİR'de Edremit Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında ilçedeki 14 noktaya dezenfeksiyon kabini yerleştirdi.

06.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:00
Edremit'te 14 noktaya dezenfeksiyon kabini
BALIKESİR'de Edremit Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında ilçedeki 14 noktaya dezenfeksiyon kabini yerleştirdi.

Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemler artıyor. Bu kapsamda Edremit Belediyesi'nce belediye hizmet binası, kaymakamlık, belediyenin mahalle temsilcilikleri ile personel yoğunluğunun olduğu birimlerin girişlerine dezenfeksiyon kabinleri yerleştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Dezenfeksiyon sistemlerini Edremit'te 14 noktada hizmete soktuk. Bu oldukça önemli bir tedbir. Dışarıdan gelen insanlar belediyeye girmeden önce ciddi bir şekilde; bütün vücudu, elbiseleriyle birlikte dezenfekte oluyorlar. Dolayısıyla bu virüsün yayılma hızını önemli ölçüde etkileyecek. Belediyemize, kaymakamlığımıza ve özellikle belediye çalışanlarının yoğun olduğu; fen işleri, park ve bahçeler ve temizlik işlerinin olduğu alanlara da kurduk ki, personelimiz de her gün bu dezenfeksiyon cihazlarından geçerek ve dezenfekte olarak sizlere hizmet vermeye devam edecekler. Koronavirüs önlemleriyle ilgili çalışmalarımız devam edecek. Sevgili Edremitliler; Siz evde kalın, gerisini biz hallederiz" dedi.


- Edremitbalıkesir

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Edremit Belediyesi, Koronavirüs, Edremit, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Edremit'te 14 noktaya dezenfeksiyon kabini - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haberler
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haberler
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı Haberler
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı
Korona yasağını hiçe sayan vatandaş, şehre yürüyerek girdi Haberler
Korona yasağını hiçe sayan vatandaş, şehre yürüyerek girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:04: Bozyazı'da yaşlılara sebze ve meyve - Haber 17:04: Gelinden kayınbabaya saç tıraşı - Haber 17:04: Büyükşehir, üreticilerle, ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor - Haber 17:04: ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1151 artarak 9... - Haber 17:04: Başakşehir'de 100 bin kaçak maske ele geçirildi - Haber 16:41: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 16:39: Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 16:29: 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim - Haber 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 15:28: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak - Haber 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber