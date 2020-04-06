Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Edremit'te 14 noktaya dezenfeksiyon kabini konuldu

Edremit Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 noktaya dezenfeksiyon kabini kurdu.

06.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:16
Edremit'te 14 noktaya dezenfeksiyon kabini konuldu
Edremit Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 noktaya dezenfeksiyon kabini kurdu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, kaymakamlık, mahalle temsilcilikleri ve personel yoğunluğunun fazla olduğu birimlerin girişlerine dezenfeksiyon kabinleri yerleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, virüse karşı tedbirli olmak gerektiğini belirterek, "Personelimiz de her gün bu dezenfeksiyon cihazlarından geçerek ve dezenfekte olarak vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Koronavirüs önlemleriyle ilgili çalışmalarımız sürecek. Sevgili Edremitliler siz evde kalın gerisini biz hallederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Edremit Belediyesi, Koronavirüs, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Edremit'te 14 noktaya dezenfeksiyon kabini konuldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haberler
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haberler
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı Haberler
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı
Korona yasağını hiçe sayan vatandaş, şehre yürüyerek girdi Haberler
Korona yasağını hiçe sayan vatandaş, şehre yürüyerek girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:04: Bozyazı'da yaşlılara sebze ve meyve - Haber 17:04: Gelinden kayınbabaya saç tıraşı - Haber 17:04: Büyükşehir, üreticilerle, ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor - Haber 17:04: ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1151 artarak 9... - Haber 17:04: Başakşehir'de 100 bin kaçak maske ele geçirildi - Haber 16:41: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 16:39: Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 16:29: 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim - Haber 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 15:28: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak - Haber 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber