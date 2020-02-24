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Edremit'te 38 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından 38 mülteci yakalandı.

24.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:31Edremit'te 38 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesinde jandarma tarafından 38 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Komutanlığınca Edremit Güre Mahallesi Tahtakuşlar mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi alınması üzere yapılan kontrolde Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı yollarla gitmeye çalışan 10 Kongo, 1 Senegal, 27 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 38 yabancı uyruklu şahıs ve bunlara organizatörlük yaptığı tespit edilen S.T ve D.K isimli şahıslar yakalandı. Şüpheliler S.T ve D.K'nın kullanmış olduğu iki araçlara el konuldu. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslarla alakalı gerekli işlemlere başlandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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