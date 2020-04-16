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Edremit'te 4 apartman karantinaya alındı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Covid-19 testleri pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 3 ayrı mahalledeki 4 apartman karantinaya alındı.

16.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:01
Edremit'te 4 apartman karantinaya alındı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Covid-19 testleri pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 3 ayrı mahalledeki 4 apartman karantinaya alındı. Edremit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında apartmanların 14 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verildi.

Edremit Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Burak Canın da katılımıyla toplanan Edremit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe genelinde koronavirüs salgını açısından risk oluşturan yerleri inceledi.

Kurul bu kapsamda Camisavat Mahallesinde 32. Sokak No 27, İkizçay mahallesinde Zeytinli Caddesinde No 435 ile Kazım Karabekir caddesinde No 27, Akçay mahallesinde 429. Sokak No 7deki apartmanlarda 14 gün süre ile karantina uygulanması kararını aldı. Bu kararın ardından bölgede ilaçlama yapıldı. Karantinaya alınan apartmanların girişine şerit çekildi. Karantina süresince apartmanda bulunanların ihtiyaçlarının 'Sosyal vefa destek' ekiplerince sağlanacağı açıklandı.

Aile hekimlerinin apartman sakinlerinin günlük takibini yapacağı bildirildi. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı yaptığı açıklamada, Ülke genelinde yaygın olarak devam eden pandemi sebebiyle alınan kararlar vaka yoğunluklarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Hastalığın bulaştırıcılığının önüne geçebilmek için 15.04.2020 tarihinde umumi Hıfzı Sıhha kurulu toplanmış ve umumi Hıfzı Sıhha kanunun 27. ve 72. Maddeleri gereğince ilçemizde bazı binalarda vaka yoğunluğu göz önünde bulundurularak karantina kararı alınmıştır. Karantina süresince apartman sakinlerinin gereksinimleri vefa destek ekiplerince karşılanacak olup apartman sakinlerinin dışarı çıkmaması için kolluk kuvvetlerince gerekli önlemler alınacaktır dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Karantina, Edremit, Güncel
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