Edremit'te 4 apartman karantinaya alındı
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Covid-19 testleri pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 3 ayrı mahalledeki 4 apartman karantinaya alındı.
16.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:01
Aile hekimlerinin apartman sakinlerinin günlük takibini yapacağı bildirildi. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı yaptığı açıklamada, Ülke genelinde yaygın olarak devam eden pandemi sebebiyle alınan kararlar vaka yoğunluklarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Hastalığın bulaştırıcılığının önüne geçebilmek için 15.04.2020 tarihinde umumi Hıfzı Sıhha kurulu toplanmış ve umumi Hıfzı Sıhha kanunun 27. ve 72. Maddeleri gereğince ilçemizde bazı binalarda vaka yoğunluğu göz önünde bulundurularak karantina kararı alınmıştır. Karantina süresince apartman sakinlerinin gereksinimleri vefa destek ekiplerince karşılanacak olup apartman sakinlerinin dışarı çıkmaması için kolluk kuvvetlerince gerekli önlemler alınacaktır dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Karantina, Edremit, Güncel