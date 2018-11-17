Edremit'te 47 Yıllık Teknikere Plaketli Uğurlama

Edremit
Tarım Orman İlçe Müdürlüğü'nde yaş haddinden emekli olan 47 yıllık Veteriner Sağlık Teknikeri Mustafa Duman için plaketli uğurlama yemeği düzenlendi.
Yurdun değişik yerlerinde görev yaptıktan sonra Edremit'te 20 yıldır çalışan 2 çocuk babası Mustafa Duman, 65 yaşını doldurduğu için emekliye ayrılırken, arkadaşları da kendisi için uğurlama yemeği düzenledi. Edremit Tarım ve Orman İlçe Müdürü Recep Özbudak'ın öncülüğünde düzenlenen uğurlama yemeği, tarım çalışanlarını buluşturdu. Yemek sonrası Mustafa Duman'a plaket ve hediyeler verilirken, Burhaniye
İlçe Müdürü olan Ziraat Mühendisi Muhsin Pala ve Çanakkale
'ye tayin olan büro memuru Cafer Fidan'a da çeşitli hediyeler verildi.
Müdür Recep Özbudak, emekliye ayrılan Duman'ın hizmetlerini unutmayacaklarını, kapılarının her zaman kendilerine açık olduğunu söyledi. Mustafa Duman'da, "Ben 20 yıldan bu yana Edremit'teydim. Daha önce Malatya
, Erzurum
ve Manisa
illerinde görev yaptım. Şimdi ise 47 yıllık hizmet sonrası emekli oldum.Burada çok güzel günler geçirdim. Sizleri hiç bir zaman unutmayacağım" dedi. Burhaniye'ye Tarım ve Orman İlçe Müdürü olan Muhsin Pala'da, "Ben Burhaniye'ye atandım. Bir arkadaşımız Çanakkale'ye tayin oldu. Burada görev yapmaktan çok mutlu oldum" diye konuştu. - BALIKESİR
Edremit
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:07