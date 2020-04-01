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Edremit'te 65 yaş üstü çiftçiler izinle tarımsal faaliyetlerini yapabilecek

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan çiftçilerin ilgili yerlerden izin aldıktan sonra tarla, bahçe, sera, hayvancılık işletmesi gibi üretim alanlarına giderek özel işlerini yapabilecekleri bildirildi.

01.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:44
Edremit'te 65 yaş üstü çiftçiler izinle tarımsal faaliyetlerini yapabilecek
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde bulunan çiftçilerin ilgili yerlerden izin aldıktan sonra tarla, bahçe, sera, hayvancılık işletmesi gibi üretim alanlarına giderek özel işlerini yapabilecekleri bildirildi.
Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, gazetecilere yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üstü üyelerin tarımsal alanlarındaki faaliyetlerini ikamet ettikleri mahalle muhtarlıklarından alacakları belgeyle yapabileceğini söyledi.
Vatandaşların kimlik belgesiyle muhtara giderek izin talebinde talebinde bulunacağını belirten Diker, "Muhtarlar da başvuranlara tarımsal faaliyetinin olduğu güzergaha ait bir gidiş geliş yol belgesi düzenleyecek. Çiftçilerimiz o belge ile sadece o güzergah üzerinde gidip gelecek." diye konuştu.
Diker, örnek belgelerin Kaymakamlıktan veya Ziraat Odasından temin edilebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Edremit, Güncel
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