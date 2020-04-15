Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Edremit'te AK Parti maske dağıttı

AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin çeşitli muhtelif ana arterler ile kapalı pazar yerlerinde esnaf ve vatandaşlara maske dağıttıAK Parti Edremit İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri tarafından alınan bin adet dezenfektan ve 5 bin adet maske, ilçede...

15.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:26
Edremit'te AK Parti maske dağıttı
AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin çeşitli muhtelif ana arterler ile kapalı pazar yerlerinde esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı

AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri tarafından alınan bin adet dezenfektan ve 5 bin adet maske, ilçede kurulan pazar yerine alışveriş yapmak için sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşlara ve pazarcı esnafına AK Parti yönetim kadın ve gençlik kolları görevlilerince dağıtıldı.

Vatandaşlar, devletin aldığı tüm önlemleri yerinde gördüklerini belirterek memnuniyetlerini ifade ederken, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu başta olmak üzere katkısı ve dağıtılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, Edremit, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
Tahribattan sonra Salda Gölü’nün içler acısı hali havadan görüntülendi Haberler
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
ABD’de en ölümcül gün! Son 24 saatte 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de en ölümcül gün! Son 24 saatte 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı
DSÖ’ye ödemeleri donduran Trump’a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç Haberler
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
Beylikdüzü’nde iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu Haberler
Beylikdüzü'nde iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Haberler ›› Politika ››Edremit'te AK Parti maske dağıttı - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

17:42: 3 ay işçi çıkarmayı yasaklayan yasa teklifi, komisyonda kabul edildi - Haberler 17:40: Trafikte akılalmaz görüntü...Bacağını camdan çıkarıp araç sürdü - Haberler 17:37: Şüpheliler üzerinde esrar ele geçirildi - Haberler 17:34: Kılıçdaroğlu'ndan Özbek ailesine taziye telefonu - Haberler 17:32: AK Parti'li Özkan: CHP'nin amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmek - Haberler 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi 17:09: BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı - Haberler 17:08: Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti 14:59: Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak