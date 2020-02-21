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Edremit'te araçtan pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, polisin durdurduğu araçta pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.

21.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:09Edremit'te araçtan pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı
'in ilçesinde, polisin durdurduğu araçta pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde polisin kontrolünde, şüpheli görülen 10 BBZ 04 plakalı bir araç durduruldu. Sürücü E.B. ve yolcu kısmında oturan A.B.'nin üstünde ve araçta yapılan aramada, bir adet ruhsatı başkasının üzerine, fişeği atım yatağında bulunan pompalı tüfek ve tüfeğe ait 27 adet dolu fişek, ayrıca bir poşet içerisinde bin 705 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler ile ilgili olarak adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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