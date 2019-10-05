Haberler » genel » Haber

Edremit'te aşırı yağmurda göle dönen yollarda çöp konteynerleri yüzdü

Edremit'te aşırı yağmurda göle dönen yollarda çöp konteynerleri yüzdüBALIKESİR - Beklenen yağmur Kuzey Ege'de gece kötü başladı.

05.10.2019 16:44
Edremit'te aşırı yağmurda göle dönen yollarda çöp konteynerleri yüzdü
BALIKESİR - Beklenen yağmur Kuzey Ege'de gece kötü başladı. Fırtına durmayan şimşek cakması ile etkili olan yağış, Balıkesir'in kuzey bölgesi ilçelerindeki ilçelerde çöp konteynırlarını yüzdürdü.
Yoğun yağış, gece yarısı Edremit başta olmak üzere Havran, Burhaniye, Gömeç ve özellikle Ayvalık'ta etkili oldu. Edremit'te ana arter yollar göle dönerken, Edremit ilçe merkezinde ana yollar göle döndü.
Araçlar güçlükle ilerlerken, göle dönen yollarda çöp konteynırlarının yüzmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bu görüntüler güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
Edremit'te aşırı yağmurda göle dönen yollarda çöp konteynerleri yüzdü

Balıkesir, Kuzey Ege, Edremit, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
00:19 Bakanlar ve milletvekilleri siyasete futbol arası verdi
00:18 5 Ekim 2019 Haberleri
23:52 Adana Lezzet Festivali'nin gala gecesi düzenlendi
21:06 Adana'da ışık, havai fişek ve flyboard gösterisi
20:50 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan İBB'den çıkarılan işçilere destek
20:46 CHP Grup Başkanvekili Özel: "Grup iç yönetmeliğinde 52 maddede değişlik yaptık"
20:27 Başkentli kadın üreticiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile el sıkışıyor