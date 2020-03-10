Edremit'te bal denetimi
Balıkesir'in Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Edremit Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri halk pazarlarında kontrolsüz satılan ürünlerde sıkı denetime devam ediyor.
10.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:07
Balıkesir 'in Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Edremit Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri halk pazarlarında kontrolsüz satılan ürünlerde sıkı denetime devam ediyor.
Edremit Belediyesi'nin ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nün yaptığı denetimler ilçe genelinde devam ediyor. Pazartesi pazarı olarak bilinen halk pazarında kontrolsüz satılan bal, peynir, yumurta, tavuk gibi gıdalarda sıkı denetim yapan ekipler ürünlerden numune aldı. Bal satıcısı olmayıp bal satışı yapan kişileri uyaran yetkililer aldıkları numuneleri Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarlarına gönderirken satış yapan kişilerin kimlik bilgilerini de aldı. Kontrolsüz satılan ballara da İlçe Tarım Müdürlüğü'nde tutulmak üzere el koyan ekipler, laboratuvardan çıkacak analiz sonuçlarına göre iade ya da yasal işlemleri yapıyor. Yetkililer halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışı yapılmaması için bu denetimlerin tüm pazarlarda yapılacağını belirtti. - BALIKESİR
Edremit Belediyesi'nin ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nün yaptığı denetimler ilçe genelinde devam ediyor. Pazartesi pazarı olarak bilinen halk pazarında kontrolsüz satılan bal, peynir, yumurta, tavuk gibi gıdalarda sıkı denetim yapan ekipler ürünlerden numune aldı. Bal satıcısı olmayıp bal satışı yapan kişileri uyaran yetkililer aldıkları numuneleri Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarlarına gönderirken satış yapan kişilerin kimlik bilgilerini de aldı. Kontrolsüz satılan ballara da İlçe Tarım Müdürlüğü'nde tutulmak üzere el koyan ekipler, laboratuvardan çıkacak analiz sonuçlarına göre iade ya da yasal işlemleri yapıyor. Yetkililer halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışı yapılmaması için bu denetimlerin tüm pazarlarda yapılacağını belirtti. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Edremit'te bal denetimi
Etiketler : Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel
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