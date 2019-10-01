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Edremit'te bir asırlık gelenek

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal kesimde bulunan Dereli Mahallesi'nde geçmişi bir asrın üzerine dayanan geleneksel hayır yemeği bu yılda yoğun bir katılımla düzenlendi.

01.10.2019 13:42Edremit'te bir asırlık gelenek
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal kesimde bulunan Dereli Mahallesi'nde geçmişi bir asrın üzerine dayanan geleneksel hayır yemeği bu yılda yoğun bir katılımla düzenlendi.

Dereli Mahallesi'nin "Dede" olarak bilinen mesire alanında yapılan hayır yemeğine, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Hasan Arslan, diğer daire amir ve müdürleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Dereli Mahallesi Muhtarı Nuri Özdemir, mahallelerinde gelenek ve göreneklerin devam ettirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek "Cumhuriyet öncesine dayanan hayır yemeğini her yıl sonbahar mevsiminde düzenliyoruz. Emeği geçen destek olanlara teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir, AK Parti, Edremit, Dereli, Güncel

Kaynak: İHA

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