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Edremit'te cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı

Edremit'te koronavirüs karşı önlemler kapsamında ana cadde ve sokakları köpüklü su ve solüsyonla dezenfekte edildi.

30.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:44
Edremit'te cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı
Edremit 'te koronavirüs karşı önlemler kapsamında ana cadde ve sokakları köpüklü su ve solüsyonla dezenfekte edildi. Yerler deterjanlı su ile yıkanırken pırıl pırıl oldu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 50 kişilik ekiple yapılan çalışmada, dezenfekte solüsyonu ve yüzey temizleyicisi kullanılarak Çayiçi Caddesi Cumhuriyet Meydanı, Yılmaz Akpınar, Azerbaycan ve Menderes Bulvarı'nda fırça ile köpürtülerek baştan sona temizlik yapıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'da ekiplerin temizlik çalışmasını yerinde takip etti. Başkan Arslan, koronavirüsle mücadele kapsamında belediye olarak teyakkuz halinde olduklarını kaydetti, mevcut ekiplerin yanında özel ekipler oluşturduklarını söyledi. İlçe merkezinde başlayan cadde ve sokak temizliklerinin diğer mahallelerde de devam edeceğini kaydeden Başkan Arslan, açıklamasında şöyle dedi; "Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık İşleri Müdürlüğümüzde oluşturduğumuz 15 ayrı hijyen timinin yanında Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde de 50 kişilik özel ekip oluşturduk. Bu ekiple cadde, sokak ve meydanlarda yıkama işlemlerine başladık. Edremit ilçe merkezinde başlayan çalışmalarda ekiplerimiz dezenfekte ve ilaçlama yapıyor ardından temizleyerek köpükle yıkıyor. Koronavirüs'e karşı temizlik ve hijyen seviyesini arttırdık. Bu temizlik ile hem koruyucu önlem alıyoruz hem de cadde ve sokaklarımızda hijyen sağlanıp temiz bir görünüme kavuşuyor. Vatandaşlarımızdan ricamız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde ki tavsiyemizi tekrarlıyoruz. Lütfen siz evlerinizde kalın biz sizler için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BALIKESİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Selman Hasan Arslan, Koronavirüs, Edremit, Güncel
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