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Edremit'te cinayet şüphelisi tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ayırmak için araya giren kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

23.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:42Edremit'te cinayet şüphelisi tutuklandı
'in ilçesinde ayırmak için araya giren kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam Akçay Altınkum Mahallesi'nde çıkan bir kavgayı ayırmak isteyen Onursal Barış Fettahoğlu'nu sağ baldırından bıçaklayarak ölümüne sebep olan S.K. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının gasp, oto hırsızlığı, uyuşturucu madde bulundurmak gibi suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan iş insanı Onursal Barış Fettahoğlu ikindi namazını müteakip Ağa Camisi'nde kılınan cenaze namazını müteakip toprağa verildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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