Haberler » Güncel » Edremit'te, denize dökülen derede binlerce balık telef oldu - Haber

Edremit'te, denize dökülen derede binlerce balık telef oldu

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı turistik Güre Mahallesi'nden denize dökülen derede çok sayıda balık telef oldu.

11.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:41Edremit'te, denize dökülen derede binlerce balık telef oldu

BALIKESİR'in ilçesine bağlı turistik Mahallesi'nden denize dökülen derede çok sayıda balık telef oldu. Kirliliğe tepki gösteren bölge sakinleri, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Edremit'in Güre Mahallesi'nden geçerek denize dökülen derede binlerce balık telef oldu. Martıların dere üzerinde uçuşmasıyla, çevre sakinleri balıkların telef olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye Edremit İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi. Yetkililer, dereden ve ölü balıklardan numune alarak incelenmesi için laboratuvara gönderdi.

Bölge sakinleri, dereninin denize döküldüğünü, bu nedenle endişe yaşadıklarını söyledi. Dere kenarında turistik oteller bulunduğunu ve buradaki havuz kimyasallarının ölümlere neden olduğunu ileri süren sakinler, denetimlerin arttırılmasını istedi.

Balık ölümlerinin nedeninin yapılan incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.



Edremit, Güre, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:03 Güleda yaşasaydı, bugün 20 yaşında olacaktı - Haber
15:03 Çavuşoğlu: "(AB ile ilişkiler) Biz diyalogdan, diplomasiden, iş birliğinden yanayız" - Haber
14:58 Bayan kuaförlere uygulamalı eğitim - Haber
14:58 Çorlu Belediyesinden sevimli dostlar için yeni bir başlangıç - Haber
14:58 Kadın Mülki İdare Amirlerinden "Kadına Şiddet" açıklaması - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 15:07:53