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Edremit'te dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsden (Covid-19) dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığğı ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde zenfekte işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor.

25.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:30
Edremit'te dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsden (Covid-19) dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığğı ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde zenfekte işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile diğer yandan Edremit Belediyesi ekipleri Edremit ilçe merkezi başta olmak üzere Altınoluk, Akçay, Zeytinli ve Güre sokaklarında dezenfektan çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Lokasyonların tek seferlik dezenfekte edilmediğini belirten ekipler, çalışmaların periyodik şekilde tekrarlandığını belirttiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Balıkesir, Edremit, İtfaiye, 3. Sayfa

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