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Edremit'te durumu ağırlaşan hasta, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kan zehirlenmesi tanısı konan bir hasta, durumunun ağırlaşması üzerine ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.

06.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:00Edremit'te durumu ağırlaşan hasta, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi
'in ilçesinde kan zehirlenmesi tanısı konan bir hasta, durumunun ağırlaşması üzerine ambulans helikopterle 'a sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Edremit Devlet Hastanesi ikinci basamak yoğun bakım ünitesinde kan zehirlenmesi tanısı ile tedavi gören M.A.A'nın (69) durumunun ağırlaşması ve 3. basamak yoğun bakım servisine kaldırılması gerekince, 112 Komuta Kontrol Merkezinden ambulans helikopterle sevk talebinde bulunuldu.
Balıkesir Koca Seyit Havalimanına inen ambulans helikopter, hastayı alarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Konuyla ilgili Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Hastamızın tedavisinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon ile iletişime geçilmiştir. Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi tarafından hastamız için helikopter ambulans ilimize yönlendirilmiştir. Hastamızın Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansı ile İstanbul iline nakli gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Balıkesir, İstanbul, Edremit, Güncel

Kaynak: AA

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