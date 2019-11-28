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Edremit'te duygu sömürüsüne zabıta engeli

Van'ın Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, duygu sömürüsü yapmak suretiyle dilenip vatandaşları rahatsız eden şahıslara göz açtırmıyor.

28.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:37Edremit'te duygu sömürüsüne zabıta engeli
'ın Edremit Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, duygu sömürüsü yapmak suretiyle dilenip vatandaşları rahatsız eden şahıslara göz açtırmıyor.

Cami önleri, otobüs durakları, yürüyüş yolu, trafik ışıkları ve semt pazarları başta olmak üzere insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri, duygu sömürüsü yaparak dilenen şahıslar hakkında da yasal işlem yapıyor. Edremit Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün sabah saatlerinde ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, iki kişi dilenirken yakalandı. Iğdır nüfusuna kayıtlı oldukları tespit edilen İ.K. ile O.K. isimli şahısların, maske takarak hasta numarası yaparak dilendikleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise 337 TL para çıktı. Bu parayı dilenerek, 3 saatte topladıkları tespit edilen şahıslar, her gün bu miktarlarda bir rakama ulaştıklarını dile getirdiler.

Dilencilerle ilgili yasal işlem başlatılırken, ekipler ise vatandaşları dilenciler konusunda uyarıyor. Kendilerini acındırarak kolay yoldan para kazanmayı meslek haline getiren şahıslarla ilgili denetimlerin etkili olmasında vatandaşlarında duyarlılığının önemli olduğunu ifade eden Edremit Belediyesi Zabıta Müdürü Abdullah Ekinci, ilçede kamu düzenini bozan şahıslara göz açtırmadıklarını belirtti. Bu konudaki denetimlerin süreceğini vurgulayan Ekinci, "Özellikle duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para almaya çalışan bu kimselerin birçoğu ihtiyaç sahibi bile değil. Bu tür duygusal sömürülere vatandaşımız kanmasın. Yardımı yasal kurumlar üzerinden yapsınlar" dedi. - VAN

Edremit Belediyesi, Zabıta, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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