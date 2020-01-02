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Edremit'te gelişigüzel dökülen küller aracı yaktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde duvar dibine dökülen küller bir aracı yaktı.

02.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:45 Edremit'te gelişigüzel dökülen küller aracı yaktı
'in ilçesinde duvar dibine dökülen küller bir aracı yaktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tuzcumurat Mahallesi Sokak'ta meydana geldi. Bir evin duvar dibine dökülen kor halindeyken dökülen küller park halindeki otomobili yaktı. Ercan Çevik'e ait 35 V 5880 plakalı otomobilin arka tarafından başlayan yangın aracı sardı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye verdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında alev alan otomobilde, büyük oranda maddi hasar meydana gelirken ekipler, diğer iki otomobili de yanmaktan kurtardı. - BALIKESİR

Balıkesir, Hamdibey, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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