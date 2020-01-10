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Edremit'te gıda işletmeleri denetlendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zabıta ekiplerince ekmek satışı yapan iş yerlerinde gramaj kontrollerine başlandı.

10.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:04Edremit'te gıda işletmeleri denetlendi
'in ilçesinde, zabıta ekiplerince ekmek satışı yapan iş yerlerinde gramaj kontrollerine başlandı.
Balıkesir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ile Edremit Lokantacılar Esnaf Odası tarafından yeni yılda bir ekmeğin ağırlığını 200 gram, fiyatını ise 1 lira 50 kuruş olarak belirledi.
Belediye Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ekmek satışı yapan tüm iş yerlerine giderek gramajlarını kontrol etti.
Edremit Belediyesi Zabıta Müdürü Cemal Sözer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrolleri vatandaşların ekmeği güvenle tüketebilmesi için yaptıklarını belirterek, denetimlere devam edeceklerini dile getirdi.

Balıkesir, Edremit, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

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