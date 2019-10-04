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Edremit'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Roman iki aile arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle öldürülen Hasan Nail Çalgı'yı kazaen vurduğu ileri sürülen kayın biraderi Sergen D. ile birlikte 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.10.2019 19:41Edremit'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Roman iki aile arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle öldürülen Hasan Nail Çalgı'yı kazaen vurduğu ileri sürülen kayın biraderi Sergen D. ile birlikte 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edremit ilçesi Çardaktepe mevkiinde Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahallede iki aile arasında kavga çıktı. İddiaya göre, şüpheli Sergen D. (25) elindeki tüfekle olay yerine giderken eniştesi olan Hasan Nail Çalgı (32) kendisini engellemeye çalışmış, bu sırada kazaen tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayda 9 kişide hafif derecede yaralanmış, kaldırıldıkları Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilerek taburcu edilmişlerdi. Olay sonrasında Hasan Nail Çalgı'yı öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alınan içlerinde kayın biraderi Sergen D., Şerif B. ve Alişan B.'nin emniyetteki işlemleri bitti. Şüpheliler Asayiş Büro ekipleri tarafından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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