Edremit'te İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Kaynak: AA

Edremit'te, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında ilçe seçim güvenliği toplantısı düzenlendi.Sırmalı, 31 Mart günü yapılacak olan mahalli idareler gelen seçimleri öncesinde ilçede gerekli önlemlerin alınması amacıyla ilgili kurumların müdür ve amirleri ile değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.Sırmalı, "İlçemizde mahalli idareler genel seçimlerinin huzur ve güven içerisinde geçmesi için bugünden alınması gereken tedbir ve önlemleri görüşüp karar aldık. Çok olağanüstü bir durum olmadıkça halkımız seçimlerde güven içinde oylarını kullanabilecekler." dedi.Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kavak, Sahil Güvenlik Komutanı Aytaç Bayırlı ile ilçedeki ilgili birimlerin amir ve müdürleri katıldı.