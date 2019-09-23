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Edremit'te İtfaiye Haftası kutlandı

İtfaiye Teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Balıkesir'in Edremit İtfaiyesi oluşturduğu araç korteji ile dikkatleri çekti.

23.09.2019 15:29Edremit'te İtfaiye Haftası kutlandı
İtfaiye Teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Balıkesir'in Edremit İtfaiyesi oluşturduğu araç korteji ile dikkatleri çekti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği bünyesindeki itfaiye araçları oluşturdukları konvoy ile ilçe genelinde sirenleri ile dolaştılar. Özellikle çocuklar itfaiye araçlarının konvoyunu büyük bir ilgi ve beğeni ile izlediler. 23 araç, iki motorlu şişme bot ve bir adet jetsky ile haftanın yedi günü 24 saat karada ve denizde kurtarma ve yangın söndürme faaliyeti yerine getiren Edremit İtfaiye Grup Amirliği 90 personeli ile hizmet veriyor. Teknolojinin son sistemleri ile olaylara müdahale eden ekipler boş zamanlarında ise eğitimler ile kendilerini her türlü olaya hazırlıyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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