Haberler » 3. Sayfa » Edremit'te kadın cinayeti

Edremit'te kadın cinayeti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşiyle arasında yaşanan bıçaklı kavgada eşini öldüren ve kendisi de yaralanan katil zanlısı koca, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

11.10.2019 14:41Edremit'te kadın cinayeti
Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşiyle arasında yaşanan bıçaklı kavgada eşini öldüren ve kendisi de yaralanan katil zanlısı koca, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Edremit'te çıkan tartışmada eşi Işıl Çetkin Aydın'ı bıçaklayarak öldüren ve kendisi de yaralanan katil zanlısı koca H.A., hastaneden taburcu olduktan sonra emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen katil zanlısı H.A., basın mensuplarının sorularını cevapladı. H.A. "Pişmanım. Başka bir erkeğe aynı cümleleri söylemiş olsaydı, benim yanımda başka bir erkek olsaydı gene öldürürdü" dedi.

Basın mensuplarının 'eşiniz size neler dedi' sorusuna ise, "'100 bin lira vermeden senden ayrılmam. Seni aldatmadan ayrılmayacağım. Başka bir erkek. Sen erkek misin? Senin gibi erkek dünyada milyonlarca var' dedi" cevabını verdi.

H.A.'nın savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:10 İHA Muhabiri sıcak anları böyle anlattı
15:00 Bayburt'ta 34 adet kaçak içki ile 1 milyon 270 bin adet makaron ele geçirildi
15:01 Teröristlerin havan toplu saldırısı sonucu şehit olan anne ve iki kızı yan yana toprağa verildi
14:54 Yaralı akbaba koruma altına alındı
14:57 İstanbul'da orman yangınlarına ilişkin 3 PKK şüphelisi gözaltına alındı
14:42 Nusaybin'da saldırı sonrası gazeteciler tahliye edildi
14:41 Feci kaza: 2'si çocuk 5 yaralı
11.10.2019 15:13:46