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Bir kadın cinayeti daha! Arkadaş oldukları ileri sürülen kadını kalbinden vurdu

Bir kadın cinayeti haberi de Balıkesir'den geldi. İddialara göre arkadaş oldukları öğrenilen şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında zanlı av tüfeğiyle kadını kalbinden vurdu. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

18.12.2019 00:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 00:44Bir kadın cinayeti daha! Arkadaş oldukları ileri sürülen kadını kalbinden vurdu

'in ilçesinde bir kişi arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını av tüfeği ile öldürdü. Zanlının tüfeği ateşlediği sırada parmağı koptu.

Edinilen bilgiye göre, olay Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi 93. Sokak'taki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. İddia göre, fırıncılık yapan Mehmet Biçer (46) ile Nazan Can (35) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında av tüfeği ateş aldı. Kalbinden vurulan kadın hayatını kaybetti.

ZANLININ PARMAĞI KOPTU

Parmağı kopan zanlı polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol için hastaneye sevk edilen zanlı, olay sırasında parmağının kopması nedeniyle Balıkesir'e sevk edildi. Biçer'in yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi.

POLİS, ANA YOLU KAPATTI

Cinayet nedeniyle polis, Çanakkale bağlantılı ana yolu trafiğe kapattı. Ceset ise savcılık incelemesinden sonra Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet ile polisin incelemesi sürüyor.


Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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