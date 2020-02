Edremit'te kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlık öncülüğünde uygulamaya konulan 2020-2021 yılları "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın yürütülmesi için Balıkesir 'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında daire amirlerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon Toplantısı'nda alınan kararlar, yerinde tespitler, yapılan başvurular ve alan taramaları sonucu elde edilen veriler kapsamında yapılan çalışmalar sunuldu. Bu kapsamda alınacak tedbirler görüşüldü.Gerçekleştirilen toplantıda Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü vaka bazlı müdahalelerle elde edilen verilerin değerlendirilmesi, Edremit'in risk haritasının çıkarılması ve öncelikli vakalarda önleyici müdahalelerin belirlenmesi kararlaştırıldı. Alınana bu kararların raporlaştırarak Aile Bilgi Sistemine veri girişi yapılması suretiyle valilik bünyesindeki teknik kurula düzenli olarak iletmesi hususu görüşüldü.Toplantıda; açıklama yapan Kaymakam Ali Sırmalı; "Bugün burada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde, değerlendirme toplantımızı gerçekleştirmekteyiz. Ülkemizde aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet ile ilgili önemli bir hassasiyet oluştuğunu görmekteyiz. Bu konuda tüm kurum ve kuruluşlarımız en üst seviyede sorumluluk bilinciyle hareket ediyor. Her kurumumuz üzerine düşen vazifeyi yürütmeye gayret gösteriyor "dedi.Toplantıya; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yasin Özer, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Elif Çakır, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Zabit Durmuş, Belediye Sosyal Yardım İşler Müdürü Zeynel Karataş, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burak Can, İlçe Müftüsü Ahmet Yayla, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Fehim Altun katıldı. - BALIKESİR